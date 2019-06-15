Полиция объяснила задержание посетителей общественного пространства «Яма» профилактическими мероприятиями

Московская полиция объяснила задержание посетителей общественного пространства «Яма» на Хохловской площади профилактическими мероприятиями. Об этом пишет агентство ТАСС. Вчера вечером в общественном пространстве «Яма» бойцы ОМОНа задержали несколько человек. Перед появлением силовиков туда пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития алкоголя и курения в общественных местах. Сайт «Медиазона» писал, что ОМОН задерживал тех, на кого указывали активисты. Задержали, по разным данным, от 5 до 10 человек.