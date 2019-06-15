Власти Пензенской области после драки призвали жителей воздержаться от мести и разрешить разногласия мирным путем

Власти Пензенской области после массовой драки призвали местных жителей воздержаться от мести и разрешить разногласия мирным путем. С заявлением выступил губернатор Иван Белозерцев. В минувший четверг в селе Чемодановка произошла массовая драка с участием сельчан и местных цыган. По одной из версий, мужчины из села вступились за женщину, которую пытались изнасиловать цыгане. После драки в полицию доставили больше 170-ти человек. Один человек погиб, по меньшей мере двое пострадали. В пятницу жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу «Урал», требуя наказать виновных. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Губернатор заверил, что берет ситуацию под личный контроль.