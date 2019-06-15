Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда помощи хосписам «Вера» написала на своей странице в Фейсбуке, что уступает тем, кто сильнее.

Федермессер добавила, что за два месяца, которые прошли с момента принятия решения, об участии в выборах столкнулась с большим количеством негативных высказываний и ложных обвинений, к которым оказалась не готова. «Я хочу и готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный – Федермессер».

Нюта Федермессер выдвигалась в 43-м округе. Там же идут на выборы член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин и юрист ФБК Любовь Соболь. Основатель ФБК Алексей Навальный ранее в открытом письме призывал Федермессер не участвовать в выборах.

Юрист ФБК Любовь Соболь назвала решение учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер сняться с выборов в Мосгордуму «ее выбором». Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я только мельком смогла пока ознакомиться с заявлением Анны Федермессер. Она имеет на это полное право. Сняться с выборов – это ее выбор. Как я ей говорила, я считаю, что власть максимально гнусно и подло себя вела, вынуждая благотворителей и представителей некоммерческих организаций с репутацией и именем выходить от партии власти и участвовать в этих выборах», — сказала она.

Соболь добавила, что продолжает вести свою избирательную кампанию дальше.