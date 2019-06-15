Власти Гонконга на неопределенный срок приостановили принятие поправок к закону об экстрадиции

Это произошло на фоне массовых протестов, проходивших в китайской автономии с прошлой недели.

Глава Гонконга Кэрри Лам признала, что поправки к закону об экстрадиции привели к значительным разногласиям в обществе. Именно это она назвала причиной приостановки рассмотрения резонансной инициативы. По словам Лам, администрация автономии продолжит переговоры со всеми слоями местного населения и пока не намерена устанавливать для этого крайние сроки. Вместе с тем оппозиционная организация «Гражданский фронт за права человека» сообщила, что не планирует отменять новую многотысячную акцию протеста, намеченную на воскресенье. Как передает агентство ТАСС, активисты хотят требовать полного отказа от законопроекта. Неделю назад аналогичный марш собрал, по некоторым данным, до 1 млн человек. Инициатива предполагает налаживание механизма выдачи в Китай лиц, скрывающихся от правосудия в Гонконге. Вместе с тем оппозиция опасается, что вместе с преступниками регион, обладающий широкой автономией, получит возможность выдавать правозащитников и нелояльных Пекину активистов.

В среду Законодательный совет Гонконга также отложил рассмотрение поправок к закону об экстрадиции после того, как десятки тысяч человек заблокировали здание парламента. В тот же день произошли столкновения между активистами и полицией.