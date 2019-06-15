Самолет Boeing 738 рейсом из Москвы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Краснодара

Лайнер совершил касание хвостовой частью фюзеляжа взлетно-посадочной полосы. По счастью, никто не пострадал.

Аварийная посадка произошла около двух ночи, после того, как командир самолета сообщил диспетчеру о невозможности совершить приземление с первого раза и о том, что планирует заход на второй круг. На борту лайнера авиакомпании S7 находился 171 пассажир и четыре члена экипажа. Причиной аварийного инцидента стала непосадочная конфигурация, — сообщили собеседники агентства «Интерфакс». Реконструкцию посадочной полосы в столице Кубани завершили менее года назад. В аэропорту «Пашковский» ЧП назвали «касанием хвостовой части фюзеляжа о поверхность». При этом там уточнили: в дальнейшем все прошло в штатном режиме. Но пассажиры обратного рейса в столицу, которые должны были вылететь на этом воздушном судне, в итоге оказались направлены в Москву на других рейсах. Проводится проверка всех обстоятельств жесткой посадки, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Сейчас аэропорт Краснодара работает как обычно, а для выявления причин произошедшего создана специальная комиссия.