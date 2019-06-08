Учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

На своей странице в Фейсбуке она написала, что последние два месяца перевернули ее представления о границах допустимого в критике. Федермессер добавила, что оказалась не готова к большому количеству негативных высказываний и ложных обвинений в свой адрес. «Пусть дальше в этом принимают участие те, кто сильнее и закалённее. Я всё же предпочту отдавать себе не борьбе, а помощи», — говорится в тексте. Федермессер также написала, что продолжит работу в фонде «Вера» и Центре паллиативной помощи.

В 43-м округе Москвы, где баллотировалась Федермессер, также выдвигаются юрист ФБК Любовь Соболь и член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал «достойным шагом» отказ учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер участвовать в выборах в Мосгордуму. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что это очень достойный шаг. Видимо, она взвесила все «за» и «против». Она сумела противостоять тому давлению, которое на нее оказывали, когда ее хотели использовать в качестве пешки в политической игре. Она показала, что она не пешка, а ферзь, королева», — заявил он.

С.Митрохин подчеркнул, что, по его мнению, отказ участвовать в выборах — это личное решение Н.Федермессер, и выразил уважение ее поступку.

Политик отметил, что лично готов поддерживать деятельность Н.Федермессер вне зависимости от того, станет ли он депутатом Мосгордумы.

Он добавил, что сам продолжает вести избирательную кампанию.

Решение Нюты Федермессер поддержала и Любовь Соболь. В интервью «Эху» она сказала, что основатель Фонда помощи хосписам поступила правильно, не дав власти использовать свое имя в политических играх.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре.