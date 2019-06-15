Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму. Она сообщает об этом на своей странице в Фейсбуке. Там говорится, что соответствующее официальное заявление уже подано в избирательную комиссию. «Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь. Но я не думала, что до такой степени», — написала Федермессер. По ее словам, последние два месяца перевернули ее представления о границах допустимого в критике, и она оказалась не готова к большому количеству негативных высказываний и ложных обвинений в свой адрес.

Она добавила, что ей неудобно перед людьми, которые собирались за нее голосовать. «Для меня это была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своем», — подчеркнула Федермессер. Она отметила, что продолжит работу в фонде «Вера» в Центре паллиативной помощи. В округе, где баллотировалась Федермессер, также выдвигаются юрист ФБК Любовь Соболь и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин.