Великобритания вслед за США назвала Иран ответственным за инцидент с танкерами в Оманском заливе

В Лондоне полагают, что нападение на суда в четверг совершил Корпус Стражей Исламской революции.

Британские власти считают, что никакие другие государства или какие-либо другие силы не могли спровоцировать нападение на танкеры, говорится в заявлении МИДа. Его глава Джереми Хант подчеркивает, что такая позиция вызвана собственной оценкой ситуации и о ней можно говорить «почти с полной уверенностью. Британский МИД также возложил на Тегеран ответственность за инциденты еще с четырьмя танкерами. Они, как говорят власти Объединенных Арабских Эмиратов, произошли в середине мая вблизи территориальных вод страны. Тем временем источник телеканала CNN утверждает, что иранские военные пытались сбить американский беспилотник в Оманском заливе. По его словам, ракета класса «земля-воздух» не достигла цели и упала в воду. Вместе с тем, добавил собеседник канала, летательный аппарат незадолго до обстрела передал кадры сближения иранских кораблей с танкерами, но он не уточнил, смог ли беспилотник зафиксировать факт нападения.

В четверг на японском и норвежском танкере произошли взрывы и пожары. Вашингтон обвинил в произошедшем Тегеран, однако он обвинения отрицает.