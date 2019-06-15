Эквадор начал расследование в отношении Джулиана Ассанжа по подозрению в шпионаже

Власти южноамериканской страны считают, что к этому причастен и задержанный в апреле соратник основателя

Wikileaks.

Список стран, в которых выдвинуты претензии или обвинения к Джулиану Ассанжу, растёт. Теперь к США, Британии и Швеции присоединился Эквадор. Власти расследуют возможную причастность основателя Wikileaks к шпионажу. В решении местного суда говорится о предполагаемых связях между Ассанжем и его соратником, шведом Ола Бини. Переписку между ними нашли в их компьютерах, сообщил агентству РИА адвокат Ассанжа. Его соратника задержали в аэропорту Эквадора пару месяцев назад. Власти страны заявили, что Ола Бини тесно общался с бывшим главой МИДа страны Рикардо Патиньо. И при помощи Wikileaks якобы вмешивался во внутренние дела Эквадора и ряда других стран. Бини подозревают в том, что он разрабатывал программное обеспечение, которое Wikileaks могла использовать для шпионажа. Шведа также обвиняют в подготовке хакерской атаки на компьютерные системы в Эквадоре. Ассанж почти 7 лет скрывался на территории посольства этой страны в Лондоне. Его задержала полиция в апреле после того как Эквадор лишил его дипломатического убежища.

США продолжают добиваться экстрадиции Джулиана Ассанжа. Его обвиняют в нарушении Закона о шпионаже и публикации секретной информации ряда правительственных ведомств. Ассанжу грозит длительное тюремное заключение. Слушание по экстрадиции суд Лондона проведёт в феврале следующего года.