Общественное объединение цыган Пензенской области выпустило заявление после конфликта и массовой драки в селе Чемодановка. Руководитель объединения Андрей Оглы подчеркнул, что диаспора не хочет ни с кем конфликтоватью

Массовая драка между сельчанами и цыганами произошла в четверг. По одной из версий местных жителей, цыгане пытались изнасиловать женщину, и за нее вступились мужчины из села. Началась массовая драка, после которой в полицию доставили больше 170-ти человек. Следователи начали допросы и обыски. Трех человек задержали. На следующий день после драки, в минувшую пятницу, жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу «Урал», требуя наказать виновных. В село приехал губернатор Иван Белозерцев и начальник областного УМВД Вадим Ковтун. Глава региональной полиции обещал обеспечить безопасность, но жители дали понять, что больше склонны полагаться на свои силы.

Возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статьям об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору.