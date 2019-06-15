Летчики-испытатели собираются полностью воссоздать заход на посадку сгоревшего в Шереметьево самолета Суперджет 100

Летчики-испытатели в Жуковском собираются полностью воссоздать заход на посадку сгоревшего в Шереметьево самолета Сухой Суперджет 100. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. По его словам, во время захода на посадку в небе экипаж будет в точности повторять все действия экипажа по данным, зафиксированным самописцами разбившегося лайнера. Это должно помочь разобраться в причинах катастрофы.

Самолет сгорел в Шереметьево 5 мая. Погиб 41 человек. Накануне Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Однозначных выводов о причинах и имен виновных там нет.