Суд американского штата Флорида отклонил иск бывшей сотрудницы Дональда Трампа, поданный из-за поцелуя

Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс. Судья назвал иск политическим делом. Обвинения против Трампа экс-сотрудница предвыборного штаба президента США выдвинула три года назад. по ее словам, после митинга Дональд Трамп схватил ее за руку и насильно поцеловал в губы. Темнокожая женщина потребовала компенсацию за моральный вред, эмоциональные страдания и заявила, что стала жертвой дискриминации, поскольку во время предвыборной кампании она, по ее словам, получала меньше, чем ее коллеги – светлокожие мужчины.