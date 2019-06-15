Посольство РФ в Великобритании требует от Лондона объяснить планы переориентировать спецназ на противостояние Москве

Российское посольство в Великобритании требует от Лондона объяснить планы переориентировать спецназ на противостояние Москве. Об этом в четверг сообщили сразу несколько британских СМИ.

Информация газеты Guardian и телерадиокорпорации BBC встревожила российских дипломатов. Они рассчитывают получить от Лондона разъяснения по поводу возможного решения Минобороны Великобритании изменить сферу деятельности спецназа, который будет противостоять России. Если это правда то решение Лондона ошибочно и сомнительно с точки зрения соблюдения международно-правовых обязательств», — заявили в посольстве России в Великобритании. В дипмиссии надеются, что, цитата по ТАСС, «ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы». По данным британских СМИ, минобороны страны планирует переформатировать три ключевых спеподразделения с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в том числе России. Для того чтобы помешать расширению влияния Москвы в странах Прибалтики, а также Африки. Изменение задач спецназа военные объяснили разгромом в Сирии и Ираке группировки ИГИЛ (В России признана террористической и запрещена). Лондон также обеспокоен отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте прошлого года. В этом обвиняют Москву.

В Минобороны Великобритании планы переориентировать спецназ на противодействие России не комментируют. Британские СМИ утверждают, что в скором времени концепцию представят правительству страны.