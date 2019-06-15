Представители Демократической партии Молдавии, по некоторым данным, покидают страну

Как утверждается, это происходит после отставки правительства, сформированного партией на фоне политического кризиса в стране.

Три частных самолета вылетели из Молдавии спустя несколько часов после отставки кабинета исполняющего обязанности премьер-министра Павла Филипа, сообщают местные телеканалы. Среди покинувших страну – лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк – это официально подтвердили в пресс-службе политической силы. При этом там уверяют, что отъезд временный и является поездкой к семье. Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, назвал случившееся победой «над узурпаторами власти». Накануне Демпартия, контролировавшая парламент до прошедших в феврале выборов, объявила об уходе в оппозицию. При этом там продолжают настаивать, что формирование коалиции между пропрезидентской Партии социалистов и проевропейским блоком Acum нелегитимно. В Демпартии считают, что положенные для этого по закону три месяца истекли. В свою очередь, новая коалиция неделю назад уже избрала спикером парламента лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а главой правительства – члена блока Acum Майю Санду.

На фоне событий в Молдавии полицейские и сторонники Демократической партии страны полностью разблокировали госучреждения.