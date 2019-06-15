Более 170 человек были доставлены в полицию после массовой драки в селе Чемодановка под Пензой

Трое участников конфликта между его жителями и местными цыганами были задержаны. Возбуждено уголовное дело об убийстве – один пострадавший скончался в больнице.

В СК доспросили более двадцати человек, троих задержали, проведены обыски, назначены экспертизы. В полицию привозили по меньшей мере 174 участника прошедшего накануне стихийного схода. В результате возникшей за день до него драки один человек накануне вечером скончался в больнице, четверо пострадали. МВД официально заявляет о десяти участниках инцидента. Расследование инцидента было переквалифицировано на тяжкие статьи — об убийстве и покушении на убийство группой лиц. Местные жители утверждают, что сам конфликт начался после того, как представители цыганской общины пытались изнасиловать жительницу селения. Мужчины из села этого не потерпели. В пензенских сообществах во «ВКонтакте» звучат радикальные слова о необходимости разом проучить всех представителей отдельно взятой народности – из числа обосновавшихся в Бессоновском районе Пензенской области, вспоминают о «сталинских методах» и депортации целых народов. При этом жители Чемодановки в пятницу перекрывали федеральную трассу М5 «Урал» с требованием навести порядок. Движение в этом районе очень активное и для его восстановления власти задействовали силовые структуры.

Власти Пензенской области заверяют, что полностью контролируют ситуацию. Губернатор Иван Белозерцев, приезжавший на сход, пообещал собравшимся, что МВД проведет проверку случившегося. Сам конфликт глава региона назвал бытовым.