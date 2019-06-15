В Москве ОМОН в пятницу задержал в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади не менее десяти человек

В Москве ОМОН в пятницу вечером задержал в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади не менее десяти человек. Сайт «Медиазона» пишет, что задержания проводились с применением силы. Одну из девушек волокли по асфальту. До появления ОМОНа пришли активисты прокремлевского движения «Лев против», которые выступают против употребления алкоголя в общественных местах. В последнее время они регулярно появляются на этой площадке. Издание Village отмечает, что в числе задержанных оказался актер, известный по сериалу «Универ» и управляющий одной из расположенных неподалеку пиццерий, Андрей Гайдулян. Его забрали, несмотря на то, что он был трезвым и только фотографировался на улице. Вскоре его отпустили.