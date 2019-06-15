Более 170-ти человек были доставлены в полицию после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области

Один человек погиб, четверо пострадали. На сайте регионального управления СК говорится, что еще не установлены все участники конфликта и очевидцы. Уголовное дело, возбужденное по статье об умышленном причинении вреда переквалифицировано и теперь расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору.

Массовая драка произошла накануне. Следователи называют ее бытовым конфликтом с участием русских и цыган.