В Словакии сегодня состоится инаугурация избранного президента страны Зузаны Чапутовой

Она станет первой женщиной на этом посту.

Зузана Чапутова – правозащитница и юрист, работала с делами коррупционной направленности, до недавнего времени политикой она не занималась. В левоцентристскую партию «Прогрессивная Словакия», которая не представлена в парламенте, Чапутова вступила в декабре 2017 года и уже через несколько месяцев заявила о намерении баллотироваться в президенты. Она придерживается либеральных взглядов – выступает за то, чтобы разрешить однополым парам усыновлять детей, защищает право женщин на аборты, считает необходимым проведение реформы правоохранительных органов и судебной системы, а своей целью видит борьбу с коррупцией. Между тем, политический курс страны после инаугурации Чапутовой вряд ли изменится, поскольку президент в Словакии выполняет в основном представительские функции. Отмечу, что правящая партия «Смер» восприняла избрание Чапутовой как свое поражение.

Выборы в Словакии проходили в два тура. Соперником Зузаны Чапутовой был замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.