Массовые задержания людей на Хохловской площади в Москве в полиции назвали профилактическим мероприятием

Его цель – не допустить распитие спиртного, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД. Точное количество задержанных в полиции не назвали. Издание «Медиазона» отмечает, что ОМОН применил силу – в частности, одну из девушек волокли к автозаку по асфальту. Перед этим к месту с неформальным названием «Яма», популярном среди молодежи, пришли активисты прокремлевского движения «Лев против», которые выступают против распития спиртного на публике.