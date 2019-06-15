В Бразилии стартует Кубок Америки по футболу

Первый официально признанный турнир прошёл еще в 1916 году. Позднее он неоднократно менял формат и название. Росло и количество участников. Но в любом случае, именно кубок Америки— самый старый турнир. И, к примеру, на 44 года старше своего европейского аналога. Нынешний турнир 46-й в истории.

Выступят в нем 10 южноамериканских сборных, плюс получившие приглашение команды Катара и Японии. А вот мексиканцам, которые участвовали в десяти последних турнирах, места на сей раз не нашлось.

Команды разделены на три группы. В четвертьфинал выходят по две лучших, плюс две из трех, занявших третьи места в квартетах.

В матче открытии встречались Бразилия и Боливия.