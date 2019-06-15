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08:05, 15 июня 2019

Самый большой самолет в мире, созданный для запуска космических аппаратов, внезапно выставлен на продажу

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch оценили в 400 миллионов долларов. В эту сумму входят и ангары, и права интеллектуальной собственности. У самолета два 70-метровых фюзеляжа, которые соединены общим крылом длиной больше футбольного поля. Как передает американский телеканал CNBC, самолет продает инвестиционный конгломерат «Вулкан». Его владелец, сооснователь корпорации «Майкрософт» Пол Аллен умер в прошлом году от рака. С чем связано решение расстаться с проектом, не уточняется.



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