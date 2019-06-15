В столице Грузии сегодня пройдет митинг против присутствия в стране военной базы НАТО

Организаторы акции рассчитывают, что она будет массовой.

Военный нейтралитет — единственный путь к безопасной стране. Об этом заявили в руководстве оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». Единственной в стране политической силы, которая установила контакты с российскими депутатами и сенаторами, отмечает Интерфакс. У партии пять мест в парламенте. «Альянс патриотов Грузии» инициировал митинг. На нём хотят выступить против решения правительства построить на базе аэродрома Вазиани, до 2007го года его использовала Россия, крупный военный логистический центр НАТО. Об этом США и Грузия договорились около полугода назад. Премьер Мамука Бахтадзе в начале мая сообщил: Грузия примет решение о размещении американской военной базы с учётом национальных интересов. В «Альянсе патриотов Грузии» недовольны, что власти тратят на операции НАТО и закупки оружия сотни миллионов долларов. В партии предлагают направить средства на нужды людей и развитие экономики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью радио «Голос Америки» усомнилась в необходимости размещения в стране военной базы НАТО. В российском МИДе до этого заявляли, что стремление Тбилиси вступить в альянс угрожает и без того непростым отношениям с Москвой.