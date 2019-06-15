Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурс с базами данных клиентов российских банков

Там уверены, что сайт мог навредить гражданам.

Форум phreaker.pro попал в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, — сказано на сайте ведомства. На запрещенном ресурсе можно было купить личные данные пользователей «Альфа», «ОТП» и «ХКФ-банка». В общей сложности в базах насчитывалось более восьмисот тысяч записей.

В Роскомнадзоре утверждают, что подобные сведения нельзя публиковать без разрешения людей. Более того, их появление в сети создает риски мошенничества и угрожает собственности граждан и их безопасности.

По данным издания «Коммерсант» личная информация была доступна на форуме как минимум с конца марта. Там опубликованы четыре файла, в которых есть имена, адреса и телефоны и паспортные данные клиентов. В отдельных случаях указаны места работы, это позволяет найти даже представителей спецслужб. В основном информация была собрана несколько лет назад, и насколько она актуальна сейчас сказать нельзя.

До публикаций в СМИ в самих банках про утечки не знали. Там обещали выяснить, были ли какие-либо реальные последствия для клиентов.