Дело в связи с массовой дракой под Пензой, из-за которой перекрыли дорогу, переквалифицировали на более тяжкие статьи

Это убийство и покушение на убийство группой лиц, сообщили ТАСС в региональном управлении СК. Жители села под Пензой накануне перекрыли федеральную трассу из-за конфликта с цыганами. Вечером трассу М-5 «Урал» открыли после приезда губернатора и ОМОНа. Причиной драки, в которой был убит один человек, стала агрессия со стороны цыган по отношению к местным женщинам, рассказал Эху житель города Зареченого Алексей Давыдов.

Областные власти обещают взять ситуацию под контроль.