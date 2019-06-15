Отчет МАК о катастрофе самолета «Сухой Суперджет» в «Шереметьево» содержит описание ошибок экипажа

Об этом пишет газета «Коммерсант». В документе, как и было обещано экспертами, нет выводов о чьей-либо виновности в аварии, а словосочетание «ошибка пилота» не упомянуто ни разу. Между тем именно им, по сути, оказались посвящены 104 страницы отчета, пишет издание. Эксперты перечислили все действия командира экипажа и почти к каждому дали ссылки на нормативные документы, запрещающие их производить, отмечает «Коммерсант». Жертвами трагедии в начале мая стал 41 человек.