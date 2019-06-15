Иранские военные пытались сбить американский беспилотник в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами

Зенитная ракета не достигла цели и упала в воду, передает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. По его сведениям, разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 заметил сближение кораблей Ирана с танкерами, но доказательств их возможной причастности к атаке не зафиксировал. В четверг в Оманском заливе произошло нападение на два танкера. Их экипажи были эвакуированы. США обвинили в атаке Иран. В Тегеране причастность страны отрицают.