Сегодня в Польше завершается Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд

В решающем матче за титул сыграют 20-летние футболисты Украины и Южной Кореи. Предположить такого состава финалистов уверен, не мог бы никто. Ни те, ни другие никогда еще в финалах Чемпионатов мира в своем возрасте не играли. И на нынешнем турнире произвели настоящий фурор. Украинцы вообще не проиграли по ходу турнира ни одного матча. А в полуфинале остановили одного из фаворитов — команду Италии. Корейские футболисты, в свою очередь, смогли переиграть команды Аргентины и Сенегала. Букмекеры такого развития событий явно не ожидали. И все же в финальном матче отдают небольшой перевес украинским футболистам. Матч между молодежными сборными Украины и Южной Кореи начнется в Видзеве в 19 часов.

В матче за бронзу встречались юные футболисты Италии и Эквадора.