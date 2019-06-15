В Соборе Парижской Богоматери этим вечером проведут первую после пожара мессу

Она пройдет в необычной обстановке из-за ремонтных работ.

Собор еще долго будет закрыт для посетителей и его деятельность сильно ограничена, поэтому богослужение не может пройти сегодня в главном зале. Архиепископ Парижа проведёт его в малой часовне. Хотя это помещение не пострадало от огня, собравшиеся будут вынуждены соблюдать меры предосторожности, то есть церковники отслужат мессу в касках.

Ожидается, что на церемонии будет не больше двадцати человек, хотя желающих намного больше. Сегодняшняя церемония приурочена к ежегодному празднику освещения кафедрального алтаря. Как правило, этой ночью к Собору приходят паломники. Для них священники собираются возвести на площади у входа небольшое святилище в честь Божией матери. Также сегодняшнее богослужение будут транслировать в прямом эфире французского телевидения.

После пожара 15 апреля Эммануэль Макрон пообещал, что Собор будет восстановлен к Летним олимпийским играм в Париже 2024-ого года.