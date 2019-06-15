Власти Гонконга решили не спешить с принятием законопроекта, который вызвал рекордные протесты

Об этом сообщает радиостанция Ар-ти-эйч-кей со ссылкой на источник в правительстве. Против инициативы выдачи подозреваемых материковому Китаю в прошлое воскресенье вышли на улицы, по некоторым данным, до миллиона человек, притом что население Гонконга составляет 7 миллионов. Массовые протесты продолжились в среду. Два крупных порносайта в тот день прекратили работу и опубликовали призывы к горожанам присоединиться к демонстрантам.