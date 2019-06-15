Служба безопасности Украины назвала имена россиян, сбивших самолет Ил-76 под Луганском в 2014 году

Накануне исполнилось ровно пять лет с момента катастрофы, в которой погибли 49 украинских военных.

Спецслужба установила прямую причастность Кремля к крушению украинского военно-транспортного самолета. Именно там принималось решение и тому есть неопровержимые доказательства, говорится на сайте СБУ. Отмечается, что решение «приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, известным как «частная военная компания Вагнера». Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Евгений Никифоров, а непосредственными исполнителями являются руководитель ЧВК Дмитрий Уткин, а также Андрей Гуралёв и Андрей Лебедев. Подчеркивается, что по возвращении в Россию они были отмечены президентом Владимиром Путиным официальными госнаградами — «Орденами Мужества».

В сообщении ведомства также говорится, что несмотря на то, что эти люди, которых СБУ называет «военными преступниками» постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, либо в Сирии и странах Африки, спецслужба делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности.

Ил-76 был сбит под Луганском в ночь на 14 июля 2014 года при заходе на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении находились украинские десантники. В ЛНР заявили, что сбили украинский самолет в связи с тем, что он нарушил воздушное пространство республики. Прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье «теракт».