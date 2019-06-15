Избивший корреспондента «Медузы» полицейский ранее был на хорошем счету

Оперативник Максим Уметбаев нанес Ивану Голунову два удара в висок, а потом, когда задержанный был на полу, наступил ему на грудь. Это произошло сразу после медицинского обследования в наркодиспансере, — рассказал журналист в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Ранее про Уметбаева писала ведомственная пресса. Ему 26 лет. В органах он работает с 2013-ого года, сейчас служит в Межрайонном отделе вневедомственной охраны по Западному округу города Москвы. Издание «Петровка 38» пишет, что в семье Уметбаевых много полицейских. В МВД работали его дед, отец и младшая сестра, а он сам не раз отличался в различных спортивных соревнованиях, в том числе по рукопашной борьбе. Среди его заслуг можно найти второе место в конкурсе «Лучший полицейский города Москвы».

К задержанию журналиста причастны еще четверо оперативников из западного округа и следователь. Ранее сообщалось, что они отстранены от исполнения служебных обязанностей на время расследования ситуации вокруг задержания Ивана Голунова.

Задержания корреспондента «Медузы» прошло 7 июня. Сейчас из-за этого дела освобождены от должности два генерала МВД.