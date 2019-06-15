Жители села под Пензой накануне перекрыли федеральную трассу из-за конфликта с цыганами

Вечером трассу М-5 «Урал» открыли после приезда губернатора. Глава региона Иван Белозерцев пообещал жителям села Чемодановка наказать виновных и что их безопасность будет обеспечена, передает информагентство «Пенза-пресс». В четверг в селе произошла массовая драка, пострадали пять человек, один из них накануне умер в больнице. Местные жители утверждают, что драка началась после того, как представители цыганской общины пытались изнасиловать женщину, и за нее вступились мужчины из села.