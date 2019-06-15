США выступили против визита замгенсека ООН Владимира Воронкова в китайский Синьцзян

В американском госдепартаменте заявили, что это крайне неуместно из-за беспрецедентной репрессивной кампании в этом регионе Китая по отношению к мусульманам. По мнению Вашингтона, главный представитель ООН по борьбе с терроризмом своим визитом ставит под угрозу репутацию ООН и доверие к организации в том, что касается антитеррористической деятельности и защиты прав человека, передает ТАСС.

По данным ООН, в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая могут незаконно содержатся до одного миллиона уйгуров – это представители одного из народов Китая, большинство которого исповедуют ислам.