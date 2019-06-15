В Пензенской области жители села Чемодановка разблокировали федеральную трассу М-5 «Урал»

Это произошло после визита губернатора Ивана Белозерцева, который пообещал усилить меры безопасности и наказать виновных, передает информагентство «Пенза-пресс». В четверг в селе произошла массовая драка, пострадали пять человек, один из них накануне умер в больнице. Местные жители утверждают, что драка началась после того, как представители цыганской общины пытались изнасиловать женщину. После конфликта был народный сход, затем жители села перекрыли дорогу. Как поясняют СМИ, они опасались, что к местным цыганам приедут на подмогу другие из соседних населенных пунктов.