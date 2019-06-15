В Москве с Новодевичьей набережной автомобиль упал в реку
Это произошло накануне вечером. По данным телеканала «360», машина пробила ограждение возле Хамовнического вала. Как сообщили РИА в МЧС, был спасен один человек, его передали медикам.
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Это произошло накануне вечером. По данным телеканала «360», машина пробила ограждение возле Хамовнического вала. Как сообщили РИА в МЧС, был спасен один человек, его передали медикам.
Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…
Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…
Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..
Комплекс второгодника — за что они не любят Америку? Наше руководство, да и значительная часть населения не могут простить американцам, что ни по одному мыслимому параметру нет сравнения в нашу пользу – качество жизни, включающее в себя и уровень потребления, и социальную защищенность, и положение стариков, у нас и у них несравнимы…
Суд над Голуновым, который по своему резонансу превзойдет и процесс над Серебренниковым, и суд над Савченко, это будет несмываемый полный позор власти. Она будет соучастником этого преступления. Будут постоянные пикеты, реакция Европы и США, новый список Голунова по аналогии со списком Магнитского…