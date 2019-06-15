В Роскомнадзор поступила просьба заблокировать сериал «Чернобыль»

Заявление написали в партии «Коммунисты России», которая требует привлечь создателей сериала к ответственности по статье о клевете. Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал РИА, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке. Ранее министр культуры Владимир Мединский сказал, что сериал совместного производства американского телеканала HBO и британского Sky снят мастерски и с большим уважением к простым людям.