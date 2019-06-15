Число кандидатов на пост британского премьер-министра сократилось до шести

Сегодня министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок объявил о снятии своей кандидатуры. Глава ведомства занял предпоследнее место по итогам первого тура голосования среди членов партии и признал, что с таким результатом ему не удастся одержать победу.

Из гонки выбывают все претенденты, набравшие менее 17 голосов своих однопартийцев. Выборы продолжатся на следующей неделе и будут идти до тех пор, пока не останутся двое. Имя победителя будет объявлено до 28 июля.