«Эхо Москвы» обжалует в ЕСПЧ штраф за ссылку на видео с нецензурной бранью

Об этом сказал главный редактор Алексей Венедиктов. Сегодня Верховный суд отказал в пересмотре решения, не объяснив, в чем был неправ редактор сайта радиостанции.

Претензии Роскомнадзора вызвала ссылка, размещенная в блоге кандидата в президенты Ксении Собчак, который также был опубликован на странице «Эха». Гиперссылка перенаправляла пользователей на видеоролик о поездке Собчак в Грозный, где в ходе перепалки один из участников нецензурно высказался в адрес кандидата.