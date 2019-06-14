Акция протеста в пензенском селе Чемодановка спровоцировала 12-километровую пробку на федеральной трассе М-5

Люди перекрыли дорогу после произошедшего накануне конфликта с цыганами. Они опасаются, что к селу едут представители диаспоры из других регионов России.

Ранее в Чемодановку приехал губернатор Пензенской области. Иван Беолзерцев пообещал, что виновные будут наказаны.

В результате вчерашней драки пятеро местных жителей были госпитализированы, один скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, однако пока никто так и не задержан.