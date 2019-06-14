Засекреченный свидетель по так называемому делу «Сети»* в суде дословно повторил протокол допроса

Мужчина под псевдонимом Владимир Кабанов не смог ответить на дополнительные вопросы защиты и обвинения, — пишет «Новая газета». по информации издания, свидетель — студент Пензенского государственного университета Влад Гресько.

Дело о террористическом сообществе «Сеть» возбудили позапрошлой осенью. Большинство фигурантов – антифашисты и анархисты. Их родные утверждают, что при задержании подозреваемым подбросили оружие, а затем пытали.