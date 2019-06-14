В Москве суд оштрафовал еще одного участника марша 12-июня

По данным сайта «МБХ Медиа», Андрей Трофимов был наказан на 15 тысяч рублей по статье об участии в митинге, повлёкшем создании помех. Его задержали на Страстном бульваре, когда он выкрикивал фразу «С Днем России». При этом никакой символики на мужчине не было. Трофимов говорит, что не мешал проходу граждан, так как стоял на площадке у памятника Высоцкому.

Сегодня также были оштрафованы двое журналистов информационного портала «Такие дела».

Вчера суд вынес первое решение о штрафе для участника акции в поддержку Ивана Голунова. Вячеслав Стеблин был оштрафован на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.

*Деятельность организации запрещена на территории России.