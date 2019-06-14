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22:30, 14 июня 2019

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

К месту, известному у столичной молодежи как «Яма» подъехало несколько служебных автобусов – пишет портал «Медиазона». В твиттере интернет-издания опубликовано видео, на котором силовики в окружении толпы волокут по земле к автозаку одну из девушек.

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.



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