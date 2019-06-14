Фонд реставрации Нотр-Дама пожаловался на инвесторов, обещавших миллионы евро на восстановление храма

Французские компании не перечислили на счета ни цента. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В фонде говорят, что 90% средств приходит из США, тогда как местные инвесторы ждут планов реконструкции – они хотят знать, на что именно тратятся деньги.

Крупнейший пожар за всю историю собора Парижской Богоматери произошел в середине апреля. В результате обрушились шпиль и часть крыши. Основной версией пожара считается короткое замыкание.