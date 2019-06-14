Еврокомиссия сообщила о попытках неких российских источников повлиять на майские выборы в Европарламент

Об этом говорится в докладе о ходе борьбы с дезинформацией.

«Собранные доказательства свидетельствуют о продолжении последовательной дезинформационной деятельности российских агентов, направленной на подавление явки избирателей и оказание влияния на их предпочтения», — цитирует отчет Еврокомиссии газета Financial Times. Кто именно координировал эту работу, в документе не уточняется. Отмечается изменение тактики организаторов. Вместо «масштабных операций на цифровых платформах» теперь проводятся «локальные», которые труднее выявить. В докладе, в частности, говорится, что злоумышленники пытались с помощью дезинформации продвигать в Европе экстремистские взгляды и поляризовать дискуссию. В дальнейшем такую риторику подхватывали и местные политики. В качестве примеров приводятся публикации о подконтрольности Европарламента группам лоббистов. Эксперты также обращают внимание на вбросы в соцсети информации об упадке моральных ценностей в ЕС. В этой связи упоминался пожар в соборе Парижской богоматери. А в коррупционном скандале в Австрии обвинялись немецкие и испанские спецслужбы.

По данным Financial Times, до конца года Еврокомиссия планирует оценить целесообразность ужесточения мер по противодействию распространения дезинформации в соцсетях.