К селу Чемодановка Пензенской области стянуты дополнительные силы ОМОНа и машины «скорой помощи»

Местные жители перекрыли федеральную трассу М-5 после вчерашнего конфликта с цыганами. Об этом «Эху Москвы» рассказал очевидец событий Алексей Давыдов. По словам Давыдова, сейчас цыган на месте схода нет. Местные жители полагают, что представители диаспоры где-то собираются, так как на сегодня были намечены «большие разборки».

Приехавший в село начальник областного УМВД Вадим Ковтун обещал обеспечить безопасность, но жители, судя по их словам, больше склонны полагаться на свои силы.

Полиция завела уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным МВД, после конфликта никто не задержан.