ЕС обвинил российские медиа в попытку снизить явку на выборах в Европарламент

Как говорится в докладе Еврокомиссии, источники из России с помощью дезинформации продвигали в регионе крайние взгляды и провоцировали дискуссию.

Примерами таких кампаний в ЕС назвали попытку представить пожар в Нотр-Даме как иллюстрацию упадка западных ценностей, а отставку правительства Австрии – как результат сговора немецких и испанских спецслужб. Всего с начала года в Европе зафиксировали почти тысячу случаев дезинформации, которые связали с Россией.