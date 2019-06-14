В Пензенской области тысячи человек вышли на улицы после массовой драки местных жителей

Как пишет местная пресса, накануне в селе Чемодановка произошел конфликт между русскими и цыганами. По факту столкновений полиция завела уголовные дела. Об этом рассказала глава пресс-службы областного МВД Ольга Евдокимова.

Евдокимова добавила, что пять человек пострадали, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас местные жители перекрыли федеральную трассу М-5. Они опасаются, что в село направляются цыгане из других регионов страны.