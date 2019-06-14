В Пензенской области жители перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал»

Как пишет интернет-издание «Пенза-Взгляд», они обеспокоены информацией о том, что в село направляются цыгане из других российских регионов. Местная пресса сообщает, что накануне между русскими и цыганами в поселке Чемодановка произошел конфликт. Якобы последние начали массово приставать к детям, после чего за них вступились родители. В районе села сейчас образовалась пробка. По данным «Пензы-Взгляд», полиция проверяет все автомобили, едущие в направлении села.