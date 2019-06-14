Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета «Сухой Суперджет 100»

В документе приведена реконструкция полета рейса. Однако однозначных выводов о причинах катастрофы и виновных нет. По данным МАК, после того, как в лайнер попала молния и перезагрузились компьютеры, самолет перешел в ручной режим управления, а экипаж решил вернуться в аэропорт. При заходе на посадку пилоты включили автоматические воздушные тормоза, которые не работают в ручном режиме, а из-за реверсной тяги двигателей экипаж не смог уйти на второй круг.

Инцидент произошел в «Шереметьево» 5-го мая. В результате погиб 41 человек.