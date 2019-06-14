Столичные власти неожиданно согласовали митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова

Еще в начале недели мэрия предлагала провести акцию в Сокольниках. Теперь же она, как и планировалось, пройдет 23-го июня на проспекте Академика Сахарова, — сказал «Эху Москвы» представитель организатора, Либертарианской партии, Михаил Светов. По словам Светова, митинг начнется в 17 часов. Предполагаемое количество участников – до 20-ти тысяч человек.

В ближайшее воскресенье на этом же месте пройдет еще один митинг в поддержку Голунова. Он организован близкими к властям структурами и был оперативно согласован мэрией.